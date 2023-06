Treize athlètes militaires belges aux prochains Invictus Games en Allemagne en septembre

Treize athlètes belges participeront en septembre en Allemagne aux “Invictus Games”, une compétition sportive destinée principalement aux vétérans invalides et blessés de guerre, a annoncé jeudi le ministère de la Défense.

Ces treize athlètes représenteront la Belgique dans six sports individuels (cyclisme, natation, athlétisme, tir à l’arc, rameur indoor et tennis de table) et un sport collectif (le volley assis), a précisé le responsable du sport à haut niveau au sein de la Défense et “team manager”, Bernard Bolly.

C’est un de plus que lors de la première participation belge aux “Invictus Games” l’an dernier à La Haye (Pays-Bas), quand les douze compétiteurs belges avaient récolté huit médailles (une d’or, quatre d’argent et une en bronze). Une femme fera également partie de l’équipe cette année, a précisé Bernard Bolly lors d’une rencontre à Bruxelles, dans les locaux de l’École royale militaire (ERM), entre les athlètes, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et le chef de la Défense (Chod), l’amiral Michel Hofman.

“Cette année nous renouvelons cette expérience car je suis convaincue, tout comme le département, de l’importance que cette compétition représente“, a affirmé Ludivine Dedonder à l’adresse de l’équipe (athlètes et accompagnateurs techniques) et de leur famille.

L’équipe belge est composée de militaires, actifs ou retraités, à l’histoire souvent bien différente, qu’ils évoquent parfois avec pudeur. Certains ont subi des accidents de travail – ou sur le chemin du travail – alors que d’autres ont été victimes d’accidents, notamment de la route, durant des loisirs.

Les jeux Invictus sont une manifestation sportive internationale en principe réservée aux anciens combattants blessés à la guerre, affectés physiquement ou mentalement d’une vingtaine de nations. Les candidats doivent appartenir à la “WIS community” (“wounded, injured and sick service personnel“, soit blessés et malades) souffrant notamment de TSPT (trouble de stress post-traumatique), handicap, maladies chroniques.

