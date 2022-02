Travaux d’intérêt général pour les chômeurs : “pas souhaitable” pour la patronne d’Actiris

Invitée dans + d’Actu, la nouvelle directrice générale d’Actiris, Cristina Amboldi, dit ne pas souhaiter l’instauration de travaux d’intérêt général pour les chômeurs longue durée.

À partir de l’année prochaine, la Flandre va imposer des travaux d’intérêt général à tous les chômeurs sans emploi depuis plus de 2 ans. Pour la directrice générale d’Actiris, ce n’est pas souhaitable à Bruxelles. “Je ne pense pas qu’obliger quelqu’un à faire un métier qui ne lui convient pas va porter ses fruits. Quel est l’objectif derrière ? Nous, on a un dispositif à Bruxelles qui s’appelle les agences locales pour l’emploi, mais c’est sur base volontaire. Ce sont des chômeurs longue durée qui, en plus de leur allocation, peuvent avoir un complément pour des services prestés dans des collectivités comme les écoles, etc. Ça existe, mais c’est volontaire.”

Territoire Zéro Chômeur

Le territoire zéro chômeur, initiative française, est une idée que soutenait le prédécesseur de Cristina Amboli, Gregor Chapelle. L’idée : plutôt que de payer des allocations de chômage, on subsidie des créations d’emploi sur un territoire, notamment dans le secteur des services. Ce projet était mentionné dans l’accord de gouvernement bruxellois avec l’idée d’une expérience pilote, mais à mi-législature : rien. Pour Cristina Amboldi, Actiris a fait le boulot. “On a analysé les différentes hypothèses. C’est une expérience française qui ne peut pas être transposée du jour au lendemain sur une région comme Bruxelles. Il y a eu toute une série d’analyses juridiques, financières, etc. Tout le dossier a été transmis au ministre de tutelle et au gouvernement bruxellois qui doit se positionner. Il y a des négociations en cours, des discussions entre les deux entités” conclue-t-elle.

■ Anaïs Corbin/ Interview réalisée par Fabrice Grosfilley