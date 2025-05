Transparence salariale : quatre entreprises sur dix préparées aux nouvelles règles européennes

Les nouvelles règles européennes sur la transparence salariale ont été approuvées en mai 2024 et devront être transposées dans la législation belge d’ici juin 2026. Acerta Consult a menée une étude auprès de 233 petites, moyennes et grandes entreprises.

Avec cette directive, approuvée en mai 2024 et transposée dans la législation belge d’ici juin 2026, l’Union européenne souhaite encourager les entreprises à adopter une politique de rémunération équitable pour les travailleurs. Selon Acerta Consult, les entreprises se mobilisent autour de la question de la transparence salariale : 15% des employeurs ont déjà mis en place une politique salariale transparente, tandis que 23% appliquent déjà la directive européenne.

Une règle diversement appliquée

Cependant, toutes les entreprises ne sont pas encore engagées dans cette démarche. Plus de quatre employeurs sur dix (43%) connaissent la directive, mais ne l’appliquent pas encore. Près d’un sur cinq (18 %) n’en connaît pas encore les détails. “Près de quatre employeurs sur dix indiquent qu’ils travaillent déjà sur la directive. C’est déjà beaucoup, puisqu’elle ne sera transposée dans le droit belge qu’en juin 2026. Il est clair que la transparence des salaires est bien présente dans de nombreuses entreprises, mais celles-ci ont encore besoin d’aide pour mettre en œuvre la directive. Beaucoup ne savent pas comment ni par où commencer.”, explique Laura Couchard, experte en rémunération chez Acerta Consult.

Selon le groupe de services RH, la directive européenne sur la transparence salariale pourrait également modifier le processus de candidature des entreprises. Actuellement, plus de la moitié (56 %) des employeurs interrogent les candidats sur leur historique salarial. Environ 44 % communiquent clairement les règles et critères relatifs aux augmentations de salaire. Seuls 19 % mentionnent la rémunération dans les offres d’emploi, et 17 % partagent le niveau de salaire moyen des collègues occupant des fonctions similaires.

Belga