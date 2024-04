Transition économique : le nombre d’entreprises bénéficiaires a plus que quadruplé en cinq ans

Le nombre d’entreprises bénéficiaires du dispositif d’aides financières et non financières de la Région bruxelloise dans le contexte de la transition économique a plus que quadruplé entre 2018 et 2023, ressort-il du rapport des deux premières années de mise en oeuvre de la stratégie régionale bruxelloise de transition économique présenté jeudi.

Le nombre d’entreprises bénéficiaires a été multiplié par quatre entre 2018 et 2023. Celles-ci ont effectué 19.065 recours aux instruments de transition. Au regard des instruments dont les entreprises ont bénéficié, la subvention directe est la plus sollicitée avec près de la moitié des entreprises bénéficiaires ayant eu recours à cet instrument (47%).

D’un point de vue global, ce sont les instruments de nature non-financière, sans distinction liée à leur nature spécifique (conseil & accompagnement; Information et sensibilisation; localisation; reconnaissances) qui ont été les plus sollicités (53%).

Toujours sur, la période 2018-2023, le nombre d’instruments de transition a pratiquement doublé.

En regardant de plus près les instruments de transition de nature financière et, plus particulièrement les subventions directes, un total de 211.370.504 euros a été alloué aux entreprises bénéficiaires sur la période 2018-2023.

Ce montant total est constitué par des subventions encadrées par des appels à projets à hauteur de 39%.

Tout comme les instruments de transition et les entreprises bénéficiaires de ceux-ci, les montants alloués progressent significativement au cours de la période pour atteindre près de 60 millions d’euros en 2023 (x15 par rapport à 2018), dont plus de 40 millions d’euros sont des subventions hors appels à projet.

En se penchant plus en détail sur le montant alloué selon le profil des entreprises bénéficiaires, la moitié revient aux sociétés (51%), 35% à la catégorie « autres » – dont une part importante est destinée aux universités pour des projets de recherche et d’innovation – et 14% aux associations.

Belga