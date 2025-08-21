Rencontre avec Juliette Bonhomme, qui transforme les vieux tissus en pièces de mode
Il y a des personnes qui allient des talents manuels à beaucoup de créativité et d’originalité. Parmi eux Juliette Bonhomme, une couturière qui a accepté de récupérer des vêtements de travail de nettoyeurs de rue, pour en faire des pièces de mode. Bruxelles-Propreté s’est associé à la créatrice et influenceuse pour un défilé le 20 septembre sur la place De Brouckère, qui mettra “en lumière une collection unique réalisée à partir d’anciennes salopettes d’agents de propreté recyclées.
■ Reportage d’Adeline Bauwin et Frédéric De Henau
