Rencontre avec Juliette Bonhomme, qui transforme les vieux tissus en pièces de mode

Il y a des personnes qui allient des talents manuels à beaucoup de créativité et d’originalité. Parmi eux Juliette Bonhomme, une couturière qui a accepté de récupérer des vêtements de travail de nettoyeurs de rue, pour en faire des pièces de mode. Bruxelles-Propreté s’est associé à la créatrice et influenceuse pour un défilé le 20 septembre sur la place De Brouckère, qui mettra “en lumière une collection unique réalisée à partir d’anciennes salopettes d’agents de propreté recyclées.

Reportage d’Adeline Bauwin et Frédéric De Henau

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Juliet Bonhomme (@julietbonhomme)

21 août 2025 - 18h22
Modifié le 21 août 2025 - 18h22
 

