Tournoi des 5 nations : les Red Lions et les Reds Panthers battent l’Inde

Les Red Lions ont bien débuté le tournoi de hockey des 5 nations en battant 7-2 l’Inde (FIH-3), samedi à Valence, en Espagne.

Les champions olympiques, N.2 mondiaux, ont mené 3-0 après le premier quart-temps et 5-2 au repos, ajoutant encore 2 réalisations en seconde période. Alexander Hendrickx, Thibeau Stockbroekx et Tom Boon ont tous trois signé un doublé, après un but d’ouverture de Cédric Charlier. Les vice-champions du monde joueront encore lundi contre la France (FIH-9), mercredi face à l’Espagne (FIH-8) et jeudi contre l’Allemagne (FIH-5). Vendredi, le pays hôte avait pris la mesure 1-0 de l’Inde, tandis que samedi matin la France a partagé 1-1 avec les champions du monde allemands. Michel van den Heuvel, le coach des Belges, et ses joueurs utilisent ce tournoi des 5 nations pour se préparer pour le prochain rendez-vous de qualification olympique pour les JO de Paris, qui se disputera à Valence aussi, du 13 au 21 janvier.

Les Red Panthers, vice-championnes d’Europe, 4e mondiales, ont battu aussi les Indiennes 2-1.

Les buts belges ont été marqués par Ambre Ballenghien et Louise Versavel. Les Belges joueront encore lundi contre l’Irlande (FIH-13), mercredi face à l’Espagne (FIH-8) et vendredi contre l’Allemagne (FIH-5). Vendredi, les Espagnoles avaient pris la mesure 3-2 de l’Inde, tandis que samedi l’Allemagne a battu l’Irlande 6-2. Comme les Red Lions, qui ont également battu l’Inde 7-2 dans le tournoi masculin, les joueuses de Raoul Ehren utilisent ces rencontres amicales afin de se préparer pour le prochain rendez-vous de qualification olympique pour les JO de Paris, qui se disputera à Valence également, du 13 au 21 janvier.

