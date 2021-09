Tour & Taxis : Bruxelles Formation s’installe dans la Gare maritime

Le service public francophone de la formation professionnelle à Bruxelles va occuper deux modules rénovés de la Gare maritime, soit un espace de 7.900 m².

Via cet emménagement, Bruxelles Formation souhaite rejoindre un environnement “idéalement situé pour être encore plus proche des chercheurs d’emploi en les accompagnant dans leur remise à niveau et en les formant aux métiers urbains“, peut-on lire dans un communiqué.

Les travaux de rénovation des deux modules viennent de démarrer et se clôtureront en décembre 2021. Le public de Bruxelles Formation sera accueilli à partir de janvier 2022.

Des centres de formation dédiés aux chercheurs d’emploi infrascolarisés

Dans les quartiers aux abords de Tour & Taxis vivent des populations au niveau socio-économique fragile et comportent de nombreux chercheurs d’emploi. Pour répondre à ces problématiques, les locaux de Tour & Taxis accueilleront deux centres de formation dédiés aux chercheurs d’emploi infrascolarisés de Bruxelles Formation.

Le premier vise à former aux compétences de base (comme le français, le néerlandais, le calcul ou l’informatique), préparer les chercheurs d’emploi à entrer en formation qualifiante, à reprendre des études et/ou à accéder à un stage ou à un emploi.

Le second propose 30 formations qualifiantes courtes aux métiers urbains largement non délocalisables avec un accent sur les métiers de contact de première ligne tous secteurs confondus (horeca, la vente, l’accueil, le gardiennage, le numérique) à travers des formations en e-commerce et des formations de web développeur ou d’influenceur sur les réseaux sociaux.

Une boutique devrait également voir le jour afin. de former aux métiers de la vente.

“T oucher et former davantage les chercheurs d’emploi”

Selon Olivia P’tito, Directrice générale de Bruxelles Formation : “Notre présence dans la Gare Maritime va nous offrir une visibilité et une accessibilité accrue pour toucher et former davantage les chercheurs d’emploi et notamment les plus jeunes qui sont forts présents dans les quartiers avoisinants“.

Des quartiers où “le taux de chômage avoisine les 35%“, selon Bernard Clerfayt, Ministre bruxellois de l’Emploi et de la Formation professionnelle. “Bruxelles Formation s’offre une nouvelle visibilité, surtout auprès des plus jeunes. Or, on sait que l’amélioration des compétences et donc le parcours de formation est essentiel pour intégrer le marché de l’emploi“.



