Toujours une menace d’action “cette semaine” du prestataire Alyzia à Brussels Airport

La situation concernant la menace de grève chez Alyzia, l’un des prestataires de services au sol à Brussels Airport, n’était toujours pas claire mardi midi, a-t-on appris auprès de la CSC Alimentation et Services. Selon Marina Künzi, secrétaire permanente du syndicat chrétien, l’intention reste toutefois de mener une action “cette semaine”.

La CSC a annoncé lundi qu’un préavis de grève avait été déposé auprès d’Alyzia. Il s’agit de l’un des deux prestataires de services au sol de l’aéroport de Zaventem, chargé notamment du traitement des bagages et du nettoyage des avions pour le compte de différentes compagnies aériennes. Le motif concret est le licenciement d’une salariée le jour même où elle a été désignée déléguée syndicale, dans un contexte de mécontentement lié à des conditions de travail “indignes et dangereuses“, selon le syndicat.

Depuis le licenciement du 9 juin, deux réunions ont eu lieu avec la direction, qui n’ont abouti à rien, à en croire Marina Künzi. C’est ce qui explique le dépôt d’un préavis de grève. “Il est apparu clairement que la direction n’avait aucun dossier à l’encontre de notre déléguée syndicale“, a pointé la secrétaire permanente.

Depuis lors, aucune nouvelle réunion n’a eu lieu avec la direction et aucune n’est prévue pour l’instant, selon la syndicaliste. “Pour nous, la porte reste ouverte. Nous sommes prêts à discuter”, affirme-t-elle.

On ne dispose pas encore d’informations concrètes sur les actions de grève et leur forme exacte. “Nous sommes encore en concertation avec les autres syndicats“, précise Marina Künzi. Il est toutefois prévu que des actions aient lieu “cette semaine“.

Belga