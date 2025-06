Toma Nikiforov met un terme à sa carrière internationale à 32 ans

Le Bruxellois de 32 ans s’est exprimé en ce sens jeudi lors d’une conférence de presse organisée au Judo Royal Crossing Club de Schaerbeek, son club.

Toma Nikiforov a annoncé officiellement mettre un terme à sa carrière internationale de judoka. L’athlète peut se targuer d’une carrière particulièrement riche. C’est dans la catégorie des moins 100 kg qu’il a remporté ses plus grands succès. Une médaille de bronze aux Championnats du monde 2015 et deux en or aux Championnats d’Europe 2018 et 2021, plus une en argent à l’Euro 2016 et une en bronze à celui de Bakou en 2015 sont quelques-uns des points forts de son palmarès bien rempli. Il a participé aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro (9e), de 2021 à Tokyo (9e) et de 2024 à Paris (17e).

Il a totalisé 16 médailles dans les plus grands tournois dont quatre en or au GP de la Havane (2014), de Düsseldorf (2017), au Grand Chelem de Tachkent (2021) et de Paris (2022). Nikiforov avait évoqué sa retraite ces derniers temps, admettant que les sacrifices au plus haut niveau devenaient de plus en plus lourds à supporter. Cette année, Nikiforov est passé à la catégorie supérieure (+100 kg). Lors du Grand Chelem de Paris, début février, il avait décroché la médaille de bronze, la dernière de son palmarès. Fin avril, il a disputé son dernier grand tournoi: les Championnats d’Europe à Podgorica, au Monténégro. Il n’a pas franchi le premier tour. Dans la compétition par équipes mixtes, il a échoué de peu à aider la Belgique à remporter la médaille de bronze.

Classé 53e mondial dans cette catégorie des plus de 100 kg, il n’a pu disputer les championnats du monde qui se déroulent actuellement à Budapest en raison d’une blessure au doigt.

Belga