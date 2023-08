Tom Boon réagit à sa non-sélection pour l’Euro de hockey : “Surpris par la communication du coach”

Le joueur du Leopold, récemment élu meilleur joueur du championnat de Belgique pour la deuxième année consécutive, n’a pas été retenu par le coach de notre équipe nationale, Michel van den Heuvel, pour disputer l’Euro de hockey 2023. Plus que la décision, c’est la communication du coach qui a surpris le joueur.

L’annonce a fait du bruit dans le monde du hockey belge. L’un des piliers de la génération dorée des Red Lions, Tom Boon, ainsi que deux autres habitués de l’équipe nationale, Tanguy Cosyns et Sébastien Dockier, ne seront pas du voyage en Allemagne du 19 au 27 août. “J’ai été quelque peu surpris. Pas spécialement par ma non-sélection, parce que je pense que personne n’est irremplaçable, mais plus par la communication du coach. Le fait qu’il n’ait rien laissé sous-entendre. S’il pensait ou s’il sentait que j’étais en balance d’une manière ou d’une autre, il aurait pu venir me le dire pour quelles raisons et ce que je devais améliorer pour faire partie de l’équipe. Ces mots-là, je ne les ai pas entendus“, confie Tom Boon à notre micro.

Le joueur, qui n’avait pas manqué de rendez-vous avec les Red Lions depuis 2008, n’a pas encore pris de décision sur son avenir en équipe nationale. “Forcément, il y a de la déception. Est-ce que j’ai tous les éléments aujourd’hui pour parler de l’avenir ? Je ne pense pas. En tout cas ce qui est certain, c’est que je vais prendre un peu de recul par rapport à ça et voir comment se passent les six prochaines semaines“, conclue-t-il.

■ Une interview de Tom Boon au micro de Loïc Struys