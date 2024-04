Tirage au sort des listes électorales : le Vlaams Belang sera numéro 1, le MR reçoit le numéro 2

Le tirage au sort vient d’avoir lieu.

Le Vlaams Belang reçoit le numéro 1 sur les listes électorales du 9 juin à la suite d’un tirage au sort réalisé vendredi. Le MR reçoit le numéro 2; l’Open Vld, le 3; le PS, le 4; les Engagés, le 6; le PTB, le 8; Vooruit, le 9; la N-VA, le 10; DéFI, le 13; Ecolo, le 14; Groen, le 15 et le CD&V, le 16.

Comme il se doit, 65 jours avant le scrutin, des mains innocentes ont tiré tour à tour les boules en plastiques contenant les acronymes des partis qui se présentent aux électeurs et qui disposent d’au moins un représentant dans un des parlements qui sera renouvelé, soit la Chambre, les parlements régionaux et communautaires, et le parlement européen.

Chacun des présidents, présents dans le hall du SPF Intérieur où se déroulait la cérémonie, y est allé de son commentaire sur le numéro que le hasard lui a attribué et qui préfigure parfois son ambition… même s’il assure que ces chiffres n’ont guère d’importance. Et espère que le numéro 1 de l’extrême-droite flamande ne soit pas un mauvais présage.

Les présidents de parti réagissent

“Si le classement devait être MR, PS et les Engagés au soir du 9 juin, je signe des deux mains“, a lancé Georges-Louis Bouchez (MR) en insistant sur “l’union” que représentait le 2 et qui symbolise le projet de son parti .

“Je ne suis pas superstitieux. La dernière fois, nous avions le dernier numéro, mais nous avons quand même été les premiers du côté francophone. Notre ambition est de rester les préférés des Wallons et des Bruxellois, et de former avec Vooruit une famille socialiste qui sera la première du pays“, a souligné Paul Magnette (PS).

“Je ne suis pas attaché aux chiffres mais, avec le numéro 6, nous sommes la troisième formation francophone, ce qui correspond au présage du dernier sondage. C’est peut-être de bon augure. Et le 6 fait écho au 16 qu’a reçu le CD&V, l’autre formation centriste au nord du pays. C’est peut-être aussi le signe que le 16 rue de la Loi ira à la famille centriste“, a fait remarquer Maxime Prévot (Les Engagés).

“Le huit, la journée des huit heures, quel beau symbole pour un parti de gauche. Et puis, cela nous va bien: dites huit à la rupture“, a clamé Raoul Hedebouw (PTB) en faisant un clin d’oeil au slogan de son parti.

“Treize, c’est un chiffre qui se retient, ça me convient, il est porte-bonheur pour les uns, objet de superstition pour d’autres“, a dit François De Smet (DéFI).

Peu importe de recevoir le dernier numéro francophone aux yeux de Rajae Maouane (Ecolo). “Il n’y a pas de bons ou de mauvais chiffres. Ce qui est important, c’est le projet, la campagne que l’on mène et les militants qui continuent à battre le pavé pour la campagne“, a-t-elle dit.

Parmi les autres listes, Volt reçoit le numéro 5; Agora Belgium le 7; Vivant le 11et Pro DG le 12.

Belga – Photo : Belga