“Threads” le nouveau réseau social de Meta, rival de X, est disponible en Europe

« Threads », c’est le nom du nouveau réseau social qui débarque aujoud’hui dans l’Union Européenne. L’application de l’entreprise américaine Meta (qui détient entre autres Facebook et Instagram) veut concurrencer X (ex-Twitter). Lancée depuis juillet hors Europe, elle est disponible sur votre smartphone depuis jeudi midi

Presque 6 mois d’attente mais elle est enfin là, sur le vieux continent.

Pour s’adapter à la loi européenne sur la protection des données numériques, l’entreprise a dû clarifier les transferts de données entre Threads et Instagram. Car oui , vous pouvez vous y connecter avec vos identifiants Instagram pour poster du contenu sur la nouvelle plateforme.

“Les citoyens de l’Espace économique européens (les 27 de l’UE, la Suisse, l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein) pourront choisir de créer un profil Threads lié à leur compte Instagram, ce qui leur permettra de bénéficier de la même expérience que tous les autres citoyens du monde, ou d’utiliser Threads sans profil” mais en ce cas “sans pouvoir interagir avec le contenu”, a précisé Meta. Ces utilisateurs sans profil pourront “parcourir le contenu de l’application Threads, rechercher des comptes, partager du contenu via la copie de liens ou le partage de plateforme, et signaler le contenu de Threads”

Threads a connu un succès fulgurant lors de son lancement dans 100 pays en juillet dernier. En seulement quelques heures,le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, rapportait que 100 millions d’utilisateurs s’étaient inscrit les 5 premiers jours.

Nombre de célébrités se sont laissé tenter ainsi que des médias ou entreprises comme Netflix, le Washington Post, Reuters. Depuis ce jeudi des personnalités francophones ou des médias français comme Le Monde ou Le Figaro ont rejoint l’application.

Un engouement de courte durée. Un mois plus tard, Le nombre d’utilisateurs actifs est passé de 44 à 8 millions. Reste à voir si le réseau arrivera à convaincre chez nous.

Threads a été conçu comme un réseau concurrent de X détenu par Elon Musk. Elle est utilisée comme une plateforme de microblogging, un espace de dialogue sur lequel on interagit avec des messages relativement courts de 500 signes maximum contre 280 sur X. Des échanges que l’on peut enrichir avec des photos et vidéos. Avec la particularité que c’est un réseau qui est évidemment intégré à l’écosystème de Meta car il émane d’Instagram , son produit qui a le plus de succès avec ses deux milliards d’utilisateurs.

X de son côté a perdu beaucoup de terrain et a vu fuir ses annonceurs depuis qu’Elon Musk a acquis la plateforme il y a un an. Néanmoins X reste l’un des principaux réseaux sociaux du globe avec ses 300 millions d’utilisateurs.

Anaïs Corbin avec Belga