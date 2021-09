The Time Of Our Singing : un opéra qui allie histoire et musique dans une Amérique tiraillée par la ségrégation raciale

La Monnaie se prépare à jouer The Time of our singing dès la semaine prochaine.

Dernières répétitions de « The Time of Our Singing » (« Le temps où nous chantions »), la nouvelle création de La Monnaie présentée à partir du 14 septembre, en ouverture de saison. À côté de sa dimension historique, le roman raconte la passion pour la musique qui relie les personnages, singulièrement le chant dans une Amérique tiraillée par la ségrégation raciale de l’après deuxième guerre mondiale. Classique mais aussi jazz, et bien d’autres styles. Un écho à la propre expérience de Kris Defoort.

The Time Of Our Singing est aussi l’aboutissement d’un projet porté à bouts de bras pendant plusieurs années par le compositeur et pianiste bruxellois Kris Defoort. Les styles se mêlent portés par l’orchestre de chambre de La Monnaie ainsi que l’ensemble jazz du compositeur.

■ Reportage de Sabine Ringelheim, Élodie Fournot, Gilles Moins et Stéphanie Mira