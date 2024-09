Tensions en commission autour du report de la LEZ : DéFI s’oppose, Groen s’en prend au trio MR-PS-Engagés

Le groupe DéFI du Parlement bruxellois a fait part mercredi de son opposition à un report pur et simple de la prochaine phase de restriction de la LEZ tel que proposé par les trois partenaires potentiels d’une majorité bruxelloise (MR-Engagés-PS) en commission de l’Environnement du Parlement bruxellois.

Celle-ci a repris mercredi les débats autour de cette proposition.

“Le groupe DéFI au Parlement bruxellois s’oppose fermement à toute régression en matière de santé publique et de qualité de l’air pour des raisons électoralistes à l’approche des élections communales“, a fait valoir le parti dans un communiqué diffusé à l’entame des travaux du jour.

Pour la formation amarante, la Zone de Basse Émission (LEZ) de la Région de Bruxelles-Capitale est un “outil essentiel pour protéger les 1.200.000 Bruxelloises et Bruxellois contre les effets néfastes de la pollution atmosphérique. Modifier les règles en cours de route enverrait un signal incohérent aux citoyens et créerait une insécurité juridique inacceptable…“.

DéFI estime que la plus grande ville du pays présente des spécificités environnementales justifiant des mesures ciblées et adaptées, prenant en compte les particularités de sa population et du territoire.

Il propose un amendement à la proposition de report de la LEZ prévoyant que, si un véhicule parcourt sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale une distance totale inférieure ou égale à 3.000 kilomètres par an, ou si le titulaire du véhicule possède un certificat médical attestant d’une consultation ou d’une hospitalisation indiquant qu’il est trop malade, faible ou handicapé pour utiliser les transports publics, une dérogation soit accordée.

Ces dérogations permettraient de concilier les objectifs environnementaux avec les impératifs de justice sociale et de santé publique.

DéFI a précisé qu’il cosignera aussi l’amendement de Vooruit qui vise à reporter l’introduction de la LEZ aux personnes qui bénéficient de l’intervention majorée, le statut BIM.

“Un coup de poignard dans le dos des Verts”

De son côté, le chef de file de Groen, Stijn Bex, s’en est pris au trio MR-PS-Engagés pour le dépôt sans concertation de la proposition de report, “un coup de poignard dans le dos des Verts” a-t-il dit, ajoutant que l’Open VLD, qui a cosigné la proposition, voulait donc “absolument laisser son empreinte sur le couteau“.

“Tout le monde compte sur Groen pour former un gouvernement. On le dit parfois gentiment, parfois de manière menaçante, en déclarant que Good Move devrait également disparaître via le Parlement“, a-t-il déclaré. Stijn Bex a comparé ce comportement avec celui du niveau fédéral où les futurs partenaires de l’Arizona ont accepté de ne pas voter sur un assouplissement de la législation en matière d’avortement pour ne pas rompre la confiance entre les cinq partis concernés.

“Mais ici, cela ressemble à un homme qui donne une fessée à sa petite amie et qui promet de ne plus le faire une fois qu’ils vivront ensemble“, a déclaré le chef du groupe Groen. “Ne vous y trompez pas, cela a infligé de profondes blessures aux Verts”, a-t-il averti, exprimant également son “espoir d’une solution négociée” d’ici le vote.

Sur le fond, M. Bex a souligné les problèmes de santé qu’entraînerait un report de la prochaine phase de restriction. L’impact sur la réalisation des objectifs environnementaux n’est pas non plus clair, voire son coût. Il s’est également demandé si les Bruxellois qui ont déjà acheté une nouvelle voiture entre-temps auraient droit à une compensation, après avoir dû vendre leur ancienne voiture à un prix inférieur.

Il a également mis en garde contre une éventuelle violation du principe de stand still, qui comporte un risque d’annulation de la mesure par la Cour constitutionnelle.

