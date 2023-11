Tempête Ciaran: 200 interventions clôturées ou prévues pour les pompiers à Bruxelles

L’essentiel:

La tempête Ciaran traverse la Belgique ce jeudi. Elle est considérée comme “ tempête officielle ” après avoir atteint une intensité de 9 Beaufort. Les rafales de vent atteindront 80 à 100 km/h à Bruxelles. Le pic est attendu entre 10h et 15h. Le pays est en alerte jaune, la Côte et la Flandre occidentale en alerte orange, rejointes vers 9h00 par le Hainaut et la Flandre orientale. Le 1722 est activé.

s. Le 1722 très sollicité mais seul numéro à appeler sans urgence vitale, insiste le SPF

Une seule piste est utilisée pour les décollages et atterrissages à Brussels Airport, ce qui engendre des retards.

Le trafic ferroviaire est perturbé en raison d’arbres tombés sur les voies

Les circonstances restent à déterminer mais trois personnes ont été secourues dans le canal de Bruxelles.

Les rafales maximales se situeront entre 80 et 100 km/h dans le centre, 70 (dans l’extrême sud-est) et 90 km/h sur l’est du pays, et entre 90 et 110 km/h sur l’ouest. Des valeurs au-delà de ces intervalles seront ponctuellement possibles sous une averse, selon l’IRM. Pour la Mer du Nord, le vent atteindra des rafales maximales comprises entre 120 et 150 km/h. La plus rafale enregistrée jusque midi atteignant 125 km/h.

200 interventions sur la liste à Bruxelles

A Bruxelles, un peu avant 15h00 ce jeudi, il y avait en permanence une dizaine d’interventions en cours. 133 étaient sur liste d’attente et 57 ont été clôturées, annoncent les pompiers bruxellois. On ne déplore aucun blessé. Le service est également assuré pour les interventions classiques.

Pour faire face à la tempête, le SIAMU a adapté son organisation:

– Trois équipages de volontaires de la Croix-Rouge viennent remplacer trois équipages pompiers de service sur les ambulances 112

– Mise en service de 3 vecteurs supplémentaires dédiés aux interventions tempête

– Mise en service d’un équipe de reconnaissance pour évaluer si la demande d’intervention nécessite les pompiers et si oui, déterminer le degré d’urgence/dangerosité

– Rappel de personnel pour disposer d’un effectif de garde au complet

Avenue de l’Hippodrome à Ixelles:

Avenue des Belettes à Uccle:

Avenue Capart à Jette:

Rue Grétry:

Une seule piste pour les décollages et atterrissages à Brussels Airport

La tempête Ciarán, qui balaie la Belgique jeudi matin, a également des conséquences à l’aéroport de Bruxelles-National, où une seule piste est utilisée tant pour les décollages que les atterrissages, provoquant des retards, signale une porte-parole.

En temps normal, les avions utilisent une piste différente pour décoller et atterrir mais à cause des vents violents, qui devraient souffler jusque 18h00 jeudi soir, une seule piste, choisie en fonction de la direction du vent, est utilisée. “En conséquence, seuls 20 mouvements de vol peuvent avoir lieu par heure, ce qui est peu, certainement le matin où il y a plus de monde”, explique la porte-parole de Brussels Airport. Des retards de 10 à 15 minutes, voire davantage, sont observés tant pour les vols au départ qu’à l’arrivée. Selon les prévisions météorologiques, le vent devrait encore se renforcer jeudi après-midi, surtout entre 13h00 et 14h00. L’utilisation d’escaliers pour embarquer et débarquer de l’avion sera alors impossible. Cette mesure affectera surtout la compagnie aérienne Ryanair, précise la porte-parole. Les passerelles, qui relient l’appareil à l’aéroport, pourront, elles, être utilisées, ajoute-t-elle.

Quelques vols ont été déviés vers d’autres aéroports tandis que les opérations au sol continuent à se dérouler normalement. La tempête Ciarán s’est également abattue sur l’Allemagne et la France, ce qui fait que Brussels Airport a dû également accueillir quelques vols déviés.

Le trafic ferroviaire perturbé

Plusieurs dizaines d’incidents ont été enregistrés sur le réseau ferroviaire jeudi en raison de la tempête Ciaràn, a indiqué le gestionnaire de l’infrastructure Infrabel. “Des arbres, branches, toitures en tôle, mobiliers et jeux de jardin se sont retrouvés sur les voies ou sur la caténaire”, interrompant la circulation des trains.

Depuis 13h15, le trafic est interrompu entre Bruxelles et Braine-l’Alleud, en raison de la chute d’un arbre sur la caténaire à Holleken (Linkebeek). Les trains ne circulent plus non plus entre Ottignies et Fleurus, également à cause d’un arbre tombé sur les voies à Court-Saint-Etienne. Pour la même raison, le trafic a également été interrompu entre Manage et Luttre. D’autres incidents similaires ont été constatés en Flandre orientale, dans le Limbourg et dans le Brabant flamand. “Nous appelons tout le monde à la prudence et à ne pas se déplacer sur les voies pour des raisons de sécurité”, indique Infrabel. “Nos équipes techniques se tiennent prêtes à intervenir pour retirer les arbres tombés sur les voies et réaliser les réparations nécessaires.”

Le gestionnaire de l’infrastructure a par ailleurs décidé de prolonger la limitation de la vitesse des trains à 80 km/h sur les lignes nationales au moins jusqu’à 20h00 jeudi, à l’exception des lignes vers la Côte, qui resteront fermées jusqu’à vendredi matin. Les lignes à grande vitesse seront, elles, limitées à 160 km/h.

Les recommandations

De manière générale, Bruxelles Environnement recommande d’éviter de circuler à proximité des arbres sur l’ensemble du territoire. L’Institut royal météorologique a lancé une alerte jaune pour la journée de jeudi à l’approche de la tempête.

Dès la fin de l’alerte, encore indéterminée pour le moment, les espaces verts seront inspectés, nettoyés et sécurisés, avant d’être rouverts au public.

Le centre national de crise émet également quelques recommandations pour les citoyens à l’approche de la tempête automnale. Il appelle à vérifier qu’aucune tuile ne se détache du toit, à fixer les objets non attachés dans le jardin (meubles, trampoline), ou encore à s’assurer que les animaux domestiques soient bien à l’intérieur.

⚠💨 #Intempéries. Soyez prudents sur la route et pensez aux piétons et cyclistes : les rafales de vent peuvent les déstabiliser. Gardez vos distances. — Info-trafic Bruxelles Mobilité (@MobirisFr) November 2, 2023

En cas d’intervention non-urgente des pompiers, le numéro 1722 est activé.

Du côté des transports en commun bruxellois, la Stib nous indiquait ce mercredi midi qu’aucune interuption préventive de ligne n’était prévue pour jeudi. “C’est parfois le cas lorsque les rafales dépassent les 100km/h, mais ce n’est pas prévu dans le cadre de cette tempête“, nous a confié An Van Hamme, porte-parole de la société de transport.

L’IRM prévoit de fortes rafales de vent demain. La province de Flandre Occidentale est placée sous code orange. Consultez ici nos conseils pour vous préparer à une éventuelle tempête : https://t.co/vBhTz27RFZ pic.twitter.com/QWcZkqdxkK — CrisisCenter Belgium (@CrisiscenterBE) November 1, 2023

Le numéro 1722 activé

Le numéro d’appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a été activé mercredi par le Service public fédéral (SPF) Intérieur, en raison des prévisions de tempête annoncées par l’Institut royal météorologique.

Le 1722 a pour but d’éviter que les numéros d’urgence soient submergés par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c’est le 112 qu’il faut joindre. “Un risque d’effondrement ou d’incendie, une chute de pierres voire un arbre couché sur la voie publique sont autant de bonnes raisons de former le 112”, détaille le service public dans un communiqué.

Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, car “une demande introduite par voie électronique” sera “directement transmise” aux services de secours. “Si vous appelez le 1722, ce sont d’abord les opérateurs des centrales d’urgence 112 qui traitent les appels à ce numéro avant de transmettre la demande aux pompiers”, prévient l’organisme public. Les guichets électroniques des services de secours locaux sont également accessibles.

Par ailleurs, le SPF fait savoir que l’attente de l’intervention des pompiers peut être plus ou moins longue en fonction de l’urgence des demandes. C’est pourquoi il est conseillé aux citoyens de ne pas déranger les zones de secours lorsque les dégradations occasionnées peuvent être réparées par leurs soins ou par un professionnel. Il peut s’agir, par exemple, d’un arbre tombé dans le jardin, d’une panne d’électricité ou d’une véranda abîmée.

Belga et rédaction