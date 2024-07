Taux de réussite de 87,22% pour le CEB cette année

L’épreuve certificative du CEB (certificat d’études de base) a enregistré cette année un taux de réussite de 87,22%, indique jeudi l’administration générale de l’enseignement (AGE) de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un taux légèrement inférieur à l’an dernier.

Sur les 51.473 élèves de 6e primaire qui ont présenté l’épreuve en juin, 44.897 l’ont réussie. Ce taux de réussite de l’épreuve 2024 de 87,22 % est légèrement inférieur au taux de réussite de 2023 qui était de 88,17 %. La moyenne des résultats obtenus cette année par l’ensemble des élèves est de 70,98 % en français, 73,99 % en mathématiques et de 78,40 % en éveil (histoire-géographie et sciences). Par rapport à l’an dernier, les résultats en éveil sont en légère augmentation (+ 3,25 %), tandis que les résultats en mathématiques sont stables (+ 0,41 %) et ceux de français en légère diminution (- 2,94 %).

L’élève de 6e année primaire qui réussit l’épreuve obtient automatiquement le CEB et fréquentera dès la rentrée, la première année commune de l’enseignement secondaire. En cas d’échec ou d’absence justifiée à tout ou partie de l’épreuve, les élèves peuvent obtenir le CEB sur la base des résultats des deux dernières années scolaires. C’est l’école qui prend alors cette décision. Les parents de l’élève auquel l’octroi du CEB a été refusé, ou la personne investie de l’autorité parentale à son égard, ont la possibilité d’introduire un recours contre ce refus, rappelle jeudi l’AGE. Décidé en 2006 et obligatoire depuis 2009, le CEB a pour objectif d’évaluer équitablement tous les élèves de 6e primaire et de les certifier sur la base d’un même examen et d’attester, à l’échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que ceux-ci ont atteint la maitrise des compétences attendues à la fin des six années d’études primaires.

Belga