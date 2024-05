Tatiana Wolska remporte l’appel à création lancé par le Musée d’Ixelles

L’artiste d’origine polonaise Tatiana Wolska a été choisie pour réaliser une œuvre d’art originale pour les nouveaux espaces d’accueil du Musée d’Ixelles, un emplacement de 500 m3 surplombant le croisement des différents parcours de visite. L’œuvre sera dévoilée au public lors de la réouverture du musée.

Tatiana Wolska, artiste d’origine polonaise, vit et travaille à Bruxelles depuis 2016. “L’œuvre sera non seulement une magnifique représentation du travail d’une artiste bruxelloise de réputation internationale, tout en étant une création originale et pérenne qui viendra renforcer l’identité du Musée d’Ixelles, de ses collections et de son engagement en faveur de l’art actuel et de sa transmission vers tous les publics“, déclare Claire Leblanc, Directrice-Conservatrice du Musée d’Ixelles.

La suspension de l’artiste Tatiana Wolska a particulièrement retenu l’attention du jury pour sa présence visuelle forte qui permettra de donner un cachet particulier à l’espace qui s’élève au-dessus du futur café-shop. En outre, la proposition a été appréciée pour sa résonance avec les valeurs et l’identité du musée : sa forme organique s’avère accessible et sa monumentalité suscitera l’émerveillement.

Le Musée d’Ixelles, actuellement fermé pour travaux de rénovation, prépare sa réouverture estimée pour 2025.

Rédaction