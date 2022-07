Survol de coucous – L’édito de Jean-Jacques Deleeuw

Connaissez-vous Yvan Vandenbergh, ce blogger bruxellois fait partie du panel de l’émission “Les experts” et il se présente aujourd’hui comme un Bruxellois qui en a marre d’être survolé jour et nuit. Dans une carte blanche , il en appelle aux Brabançons flamands qui n’ont pas l’air de beaucoup se plaindre des nuisances de l’aéroport. Suivant en cela leurs responsables politiques qui protègent Zaventem comme le lait sur le feu.

L’aéroport de Bruxelles National est situé en Flandre et c’est le gouvernement flamand qui délivre les permis autorisant les extensions de cet aéroport. C’est aussi lui qui refuse d’instaurer des normes de bruit, pour ne pas gêner l’aéroport. C’est lui encore qui s’est aussi opposé au transfert de l’aéroport à Chièvres.

Vandenberghe s’insurge contre cette politique flamande, qui exige une “répartition équitable“ des survols sans tenir compte des densités de populations survolées. C’est la Flandre qui autorise l’extension de l’aéroport de Zaventem, mais c’est Bruxelles qui devrait en assumer une part importante de nuisances.

La Flandre doit assumer ses choix poursuit le blogger : “Si nous étions plus loin dans la réforme de l’Etat, la Région de Bruxelles pourrait s’opposer aux avions qui la survolent à basse altitude, comme l’ont fait les Pays-Bas et l’Allemagne, en refusant l’extension de la piste de Bierset et celle de Zurich. Ne serait-il pas souhaitable que les personnes survolées en Flandre agissent auprès de leurs élus pour mettre fin à l’extension de cet aéroport ma situé ? Plus sérieux que de demander d’envoyer toujours plus d’avions au-dessus de Bruxelles. Une ville qui doit déjà faire face aux nuisances sonores et à la pollution générées par les activités de toute grande ville, avec de surcroît, l’arrivée journalière de plus de 140.000 navetteurs motorisés en provenance de Flandre. La répartition ‘équitable’ des survols n’a d’équitable que le nom et rien ne justifie de déplacer sur une autre Région les nuisances générées par la politique aéroportuaire voulue par le seul gouvernement flamand“.

Il est temps d’avoir un regard rationnel et solidaire en Flandre sur Brussels Airport.

■L’Edito de Jean-Jacques Deleeuw dans + d’Actu