Sur les échafaudages, l’art discret des sgraffiteurs

Vous les avez certainement déjà aperçus, les sgraffites, ces fresques qui ornent les rues bruxelloises. Marronniers, fleurs, mascarons, les motifs varient, mais la technique reste la même.

■ Reportage de Simon Breem

Derrière ces œuvres typiques de l’Art nouveau se cachent des artisans passionnés. Rencontre avec Marc, sgraffiteur, qui consacre son temps à la création et à la restauration de ce patrimoine.

Marc est artisan sgraffiteur depuis treize ans. Il travaille sur les échafaudages, mais tout commence en bibliothèque.

Avant d’entamer un chantier, l’artiste se prépare. “C’est chaque fois une redécouverte. J’aime beaucoup les recherches en archives. Je vais dans des bibliothèques, je consulte des dessins d’architectes, créateurs d’époque ou encore des photos anciennes”, explique-t-il.

Il passe environ trois jours en bibliothèque, avant de passer à la mise à l’échelle des dessins, puis à la réalisation sur poncif.

Très présent sur les façades Art nouveau, le sgraffite fait partie du patrimoine architectural bruxellois. La technique consiste à superposer plusieurs couches d’enduit coloré, avant de les gratter pour faire apparaître un motif.

Au total, l’artiste a réalisé entre 60 et 80 fresques. Cette année pourtant, les chantiers se font plus rares, notamment à cause des incertitudes liées aux primes à la rénovation.

Ses restaurations tiennent une trentaine d’années. À partir des éléments conservés, il est possible de recréer les sgraffites, ou les parties manquantes.

La météo impose aussi ses limites. Les matériaux ne peuvent pas être utilisés lorsque la température descend sous les 5°C.

Marc s’est reconverti, un choix qu’il ne regrette pas. “C’est mon troisième métier. Je suis très heureux de l’avoir fait, et d’avoir contribué à embellir notre belle capitale”, conclut-il.