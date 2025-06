Stationnement dans la Ville de Bruxelles : le conseil valide des augmentations, mais aussi des assouplissements

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a validé lundi soir le nouveau règlement de stationnement qui entrera en vigueur en trois phases.

Certains tarifs vont quasiment doubler à partir du premier septembre en zones rouge et verte – le tarif pour deux heures en zone rouge passera de 5 à 9,20 euros, tandis qu’il augmentera de 3 à 5,50 euros en zone verte. Toutefois, ce faisant, la Ville ne fait que s’aligner sur 12 communes de la capitale qui appliquent les barèmes prévus au niveau régional, a souligné lundi l’échevine en charge de la Mobilité Anaïs Maes (Vooruit).

De plus, la réforme va bien plus loin, selon celle-ci. Les habitants bénéficieront aussi à contrario d’une série de mesures plus avantageuses. Parmi les mesures qui entreront en vigueur le 1er juillet, la période de stationnement payant dans les quartiers résidentiels sera ainsi réduite de deux heures, s’arrêtant à 19h00.

Elle sera maintenue jusqu’à 21h00 dans les zones de forte activité (Pentagone, Louise, Heysel). A partir de cette date, les montants des redevances de stationnement et ceux des cartes riverains seront alignés sur le tarif régional. La durée du stationnement gratuit aux horodateurs passera quant à elle de 15 à 20 minutes à partir de septembre pour permettre les arrêts de courte durée.

À partir de janvier 2026, le nombre de tickets visiteurs gratuits pour les riverains sera doublé, passant de 10 à 20. Au-delà, ces tickets restent payants, et le maximum reste limité à 100 (gratuits + payants).

À cet ensemble de mesures s’ajoute une avancée sociale: la carte “aidant proche” jusqu’ici délivrée de manière non-officielle bénéficie désormais d’un cadre officiel clair. L’échevine de la Mobilité a enfin précisé qu’un dialogue serait initié avec les communes voisines afin de mieux coordonner les règles dans les zones communales limitrophes.

Dans l’opposition, les Verts se sont abstenus, non sans avoir pointé le fait que le prix du stationnement “explose” — de 9 millions en 2021, via 14 millions en 2022 à 35 millions en 2024/2025 —, “frappant de plein fouet les familles, sans effet ou ambition réel(le) sur la mobilité”, a dit Benoît Hellings.

“Le ticket de parking, c’est tout simplement une taxe”, a jugé Bruno Bauwens (PTB). “La scan-car est en fait une racket-car”. Tout cela pendant que les taxes sur les parkings n’augmentent presque pas. Pour l’élu d’extrême gauche, les habitants qui paient la facture pendant que les grandes structures de parking privées sont épargnées des taxes.

Pour la Team Fouad Ahidar, Mourad Maimouni a quant à lui déploré le choix de la majorité d’augmenter les recettes via le stationnement alors que de plus en plus de gens ne veulent plus venir au centre, selon lui, en raison de ces tarifs de stationnement qu’il juge prohibitifs.

