Stationnement à Bruxelles : le PS veut limiter le recours aux huissiers

Le parti souhaite mettre fin à la pratique jugée excessive, qui peut faire grimper une amende de 50 € à plusieurs centaines d’euros, selon une information de nos confrères de la Dernière Heure.

Le PS, par la voix du député Jamal Ikazban a déposé au Parlement bruxellois une proposition de résolution visant à encadrer le recours aux huissiers par l’agence parking.brussels pour le recouvrement des amendes de stationnement. Le texte propose notamment de limiter les frais liés aux procédures, de suspendre celles-ci en cas de contestation, et enfin, de privilégier la médiation.

Depuis le début de l’année, ce sont près de 60 000 dossiers qui ont déjà été envoyés aux huissiers. Le débat devrait s’inviter à la rentrée parlementaire, et plusieurs formations avaient déjà exprimé leur soutien, ou demandé un audit sur les pratiques actuelles.

Rédaction

08 août 2025 - 10h18
Modifié le 08 août 2025 - 10h19
 

