Station Europe : la voiture, la mal-aimée en Europe et à Bruxelles ?

L’Europe et les grandes villes font-elles la chasse à la voiture ? Le Plan Good Move à Bruxelles part d’une bonne intention – réduire la place de la voiture et donc de la pollution en ville – mais ce plan ne semble pas convaincre tous les habitants de la capitale ou les navetteurs. Et les zones urbaines « basses émissions » dont l’accès est interdit aux voitures les plus polluantes créent-elles une injustice sociale ? D’autres mesures vont être prises en Europe : bientôt, on passera au tout électrique. À partir de 2035, on ne pourra plus vendre des voitures thermiques neuves. Mais qui pourra s’offrir une voiture électrique ? Comment développer les alternatives à l’automobile ?

On en parle avec Thyl Van Gyzegem d’Inter-Environnement Bruxelles, avec la députée européenne Saskia Bricmont, et avec Emmanuel Foulon, porte-parole du Groupe socialiste au Parlement européen.

■ Une émission présentée par Paul Germain depuis le Parlement européen à Bruxelles.