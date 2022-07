Start-up Story : le secteur de la mode en pleine révolution

Dans Start-up Story, l’émission qui vous fait découvrir les jeunes entreprises bruxelloises, Charlotte Maréchal présente ce dimanche quatre entrepreneurs spécialisés dans le secteur de la mode.

D’ici à 2030, la consommation mondiale de vêtements devrait augmenter de plus de 60%, ce qui en fait une des industries les plus polluantes du monde. Mais des jeunes entrepreneurs cherchent à changer ce paradigme et souhaitent prouver que le secteur de la mode peut également être plus éthique et durable.

Charlotte Maréchal en discute ce dimanche avec quatre invités : Eve Houbar, fondatrice de Noé by Eve, Charlotte Mounzer, fondatrice de Sé-em, Jean Seyll, fondateur de Lucid, et Hadrien Lejeune, co-fondateur de Nuoceans.

