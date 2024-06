“Sortie des urnes”, enquête du Cevipol sur les tendances de vote des Bruxellois le 9 juin dernier

Au lendemain des élections du 9 juin, le Cevipol (centre d’étude de la vie politique de l’ULB) a publié son enquête “sortie des urnes” pour analyser les mouvements électoraux majeurs.

Le premier constat est le suivant, le Mouvement Réformateur et le PTB ont largement progressé, les Engagés se sont redressés, Ecolo et DéFI ont subi un revers important et le PS s’est tassé. Au-delà de conserver leurs électeurs, le MR et le PTB en ont aussi gagné des nouveaux. De son côté Ecolo est le grand perdant en termes de rétention de voix. “Le MR a été cherché du côté des anciens votants DéFI ou CDH, PTB a cherché du côté PS, et PS du côté Ecolo”, explique Romain Biesemans du Cevipol. Si le PS a perdu des plumes dans le nord-ouest au profit du PTB, il a été cherché des voix Ecolo dans le sud de la Région.

■ Explications de Valérie Leclercq et interview de Romain Biesemans du Cevipol