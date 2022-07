Sophie Lausberg : “La loi IVG pourrait être améliorée dans un an”

Le 24 juin, la cour suprême américaine a ouvert un cycle conservateur aux États-Unis en ouvrant la voie aux « anti-choix », permettant aux états américains de décider chacun si l’avortement y était autorisé ou non et dans quelques conditions. C’est un coup de froid pour les pro-choix et la liberté des femmes de disposer de leur corps. Cela touche les États-Unis, mais cela créé une onde de choc dans le monde entier.

En Belgique, c’est l’occasion pour Defi de redemander à la majorité fédérale d’améliorer la loi sur l’IVG ou même pour certains comme le PS, de mettre le droit à l’avortement dans la constitution.

Sylvie Lausberg préside la commission d’évaluation de la loi de 1990. Elle fut aussi en tant que présidente du conseil des femmes à l’époque, une des principales chevilles ouvrières des réformes de la loi en 2018. Aujourd’hui, elle est passée au niveau européen, elle est secrétaire générale du centre européen du conseil international des femmes et dans « + d’Actu », elle a appelé de ses vœux “une législation qui serait un cadre légal où toutes les femmes européennes pourraient s’y retrouver : la clause de l’européenne la plus favorisée. C’est Gisèle Halimi qui a imaginé cette garantie européenne pour les femmes d’accéder aux plus hauts standards en matière de bien-être et de santé. Ce cadre permettrait aux femmes de profiter de leurs droits n’importe où en Europe et quelque soit leur pays d’origine. C’est ce qui se passe actuellement par exemple pour les femmes maltaises qui vont avorter en Sicile, mais ce n’est pas garanti“.

Au niveau belge, poursuit Sylvie Lausberg, c’est souvent juste avant les élections que “les partis qui sont coincés par leur ADN politique arrivent à faire alliance avec d’autres partis.La fenêtre d’opportunité se situera entre juillet et fin d’année 2023, dans un an pour qu’à la préparation des élections de 2024, ce ne soit plus un sujet qui permette à un parti de dire ‘je ne monte pas dans le gouvernement si on améliore les conditions de l’IVG’“.

■ Interview de Sophie Lausberg réalisée par Jean-Jacques Deleeuw dans + d’Actu.