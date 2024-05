Solution provisoire trouvée pour la sécurité des agents de Bruxelles-Propreté à Schaerbeek

La solution temporaire consiste à décaler l’horaire de collecte des équipes de Bruxelles-Propreté ainsi qu’à accompagner ces dernières de gardiens de la paix, voire de policiers.

Un accord provisoire a été trouvé entre la commune de Schaerbeek et l’Agence régionale Bruxelles-Propreté (ABP) afin de garantir au mieux la sécurité des agents de l’agence bruxelloise dans l’exercice de leurs fonctions, notamment dans le quartier Brabant, a annoncé vendredi l’ABP à Belga.

Lundi dernier, une énième agression envers un agent était survenue dans la rue de Brabant. Bruxelles-Propreté avait alors notifié à la commune bruxelloise ne plus nettoyer le quartier jusqu’à ce que des mesures soient prises. Une série de concertations avaient débutées dès mardi afin d’arriver à un compromis et rétablir la situation. “La réunion avec la commune s’est très bien passée. Nous sommes arrivés à une solution provisoire pour garantir au mieux la sécurité de nos agents dans le quartier Brabant”, a souligné un porte-parole de l’ABP, Carl Dufour. “La solution provisoire consiste premièrement à décaler l’horaire des collectes (initialement prévues à 5h30) entre 7h00 et 8h00 du matin”.

L’ancien créneau se situait à une heure où “le contrôle social est moindre”, avait en effet appuyé le bourgmestre f.f. Frédéric Nimal. Il a également été décidé que des gardiens de la paix, voire des agents de police (la répartition reste à déterminer), soient présents lors des collectes pour “encadrer et accompagner” les travailleurs de Bruxelles-Propreté dans le quartier. “Cette solution à court terme a déjà été testée ce matin. Cela a néanmoins mis en lumière les contraintes liées à ce nouvel horaire, dont une circulation beaucoup plus importante et les étals installés par les commerçants”, a expliqué le porte-parole de Bruxelles-Propreté.

La semaine prochaine, les discussions se poursuivront entre les parties pour tenter de trouver une solution durable.

Belga