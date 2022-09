SNCB : aucun train ne circulera entre Bruxelles-Midi et Nivelles ce week-end

Dans le cadre des travaux du RER, le trafic ferroviaire sera totalement interrompu entre Bruxelles-Midi et Nivelles du samedi 10 au dimanche 11 septembre.

Le week-end du 10-11 septembre, Infrabel effectuera des travaux dans le cadre du chantier RER. La circulation des trains sera dès lors interrompue entre Bruxelles-Midi et Nivelles.

“Nous adaptons notre offre en conséquence en essayant de limiter au maximum l’impact de ces travaux sur votre parcours”, indique la SNCB.

Navettes et parcours adaptés

La circulation sera également adaptée entre Anvers-Central et Bruxelles-Midi. Les trains de la ligne IC Anvers-Central – Bruxelles – Charleroi-Sud, ainsi que la ligne S1 Anvers-Central – Bruxelles – Nivelles, seront remplacés par des bus entre Bruxelles-Midi et Nivelles.

Les trains S19 Louvain – Bruxelles-Schuman – Nivelles seront quant à eux déviés entre Saint-Job et Linkebeek et circuleront exceptionnellement jusque Hal.

Les voyageurs sont invités à consulter le site internet de la SNCB ou le planificateur de voyages via l’app ou via le site internet.

Autres trains supprimés

Les trains entre Bruxelles-Nord et Nivelles ne circuleront pas non plus le dimanche 11 septembre. La SNCB conseille aux voyageurs d’emprunter d’autres trains entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi, et des navettes de bus pour voyager vers et depuis Nivelles.

A.V. – Photo : Belga/Thierry Roge