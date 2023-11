Slow food : des rencontres internationales sur la cuisine durable

Le concept slow food, c’est la contre idée du fast food. Si l’association est née en Italie dans les années 80, aujourd’hui les enjeux du bien-manger sont de plus en plus visibles et Slow food est devenue une organisation internationale qui cette semaine réunit des cuisinières et cuisiniers de toute l’Europe à Bruxelles pour favoriser une cuisine durable et gourmande. On en parle dans Autrement avec Cyprien Houdmont.



Alors que l’organisation internationale Slow food rassemble des chef.fes de différents pays européens cette semaine à Bruxelles, Cyprien Houdmont et ses invité.es se posent cette question : “Comment continuer à croire à une véritable transition pour les questions d’alimentation?”.

On en parle avec

Marta Messa, secrétaire générale de Slow food internationale,

Ugo Federico, chef de Racines, restaurant gastronomique bruxellois de spécialités italiennes,

Boris Feron, co-fondateur de Mazette, café brasserie bruxelloise qui favorise l’économie circulaire

et Isabelle Bretegnier, diététicienne engagée et présidente de la coopérative française “Nourrir l’avenir” qui vise à repenser le fonctionnement et les recettes des cuisines collectives.