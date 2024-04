Six personnes, dont quatre enfants, intoxiquées au CO à Molenbeek

Six personnes, dont quatre enfants, ont été évacuées par les pompiers après avoir été victimes d’une intoxication au CO mercredi soir à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Leurs jours ne sont pas en danger.

“Mercredi vers 21h00, une ambulance a été envoyée dans la rue Saint-Martin, à Molenbeek, parce qu’un adolescent faisait un malaise. Une fois les services de secours arrivés sur place, leur détecteur de CO s’est immédiatement déclenché”, a expliqué Walter Derieuw. Les six personnes présentes dans l’appartement, dont quatre enfants, ont été évacuées et transférées à l’hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger.

À l’origine de l’intoxication, un chauffe-eau non-conforme (provoquant une mauvaise évacuation des gaz à combustion) combiné à un manque de ventilation dans la pièce. Les pompiers rappellent encore une fois les règles essentielles pour éviter une intoxication au CO: faire installer un appareil de chauffe conforme par un technicien agréé, et faire effectuer l’entretien annuel et les contrôles obligatoires. Il faut aussi s’assurer d’une bonne évacuation des gaz de combustion, prévoir un système de ventilation et apporter de l’air frais régulièrement dans la pièce où se trouve l’appareil. Il est également conseillé d’installer des détecteurs de CO.

