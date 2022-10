Six instituts de soin des ongles fermés après une opération de contrôle

Les établissements étaient en infraction notamment car elles employaient des personnes non déclarées, utilisaient de produits non-conformes et n’affichaient pas les prix des prestations.

Six instituts de soin des ongles ont été fermés par les autorités policières et judiciaires, samedi à Bruxelles, et un septième partiellement, à la suite d’une opération de contrôle, selon la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles mardi. Par ailleurs, 19 personnes ont été arrêtées administrativement.

“La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a organisé une opération de contrôle à Ixelles, samedi 1er octobre 2022, en collaboration avec l’auditorat du travail, l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE), l’Office National de la Sécurité Sociale (ONSS), l’Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI), le SPF Économie, le SPF Santé Publique et le SPF Finances. L’accent a été mis sur le contrôle des salons de type onglerie”, a communiqué mardi la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

“Au total, sept entreprises ont été contrôlées. Six salons ont été scellés après le contrôle et un partiellement scellé. Les infractions les plus courantes étaient le travail non déclaré, l’utilisation de produits non-conformes à la législation belge et l’absence d’affichage des prix des services. L’opération a également donné lieu à l’arrestation administrative de 19 personnes”, a précisé la police.

Avec Belga