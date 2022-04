“Sisu”, le service de la Croix-Rouge qui aide psychologiquement les réfugiés ukrainiens au Heysel

Les équipes du Service d’intervention psychosociale urgente de la Croix-Rouge sont présentes au Heysel depuis le début de la guerre en Ukraine.



Depuis le début du conflit en Ukraine, la Croix-Rouge de Belgique travaille sur l’accompagnement et l’orientation des personnes dès la procédure d’enregistrement au Heysel. En outre, elle mobilise également les spécialistes du Sisu, le Service d’intervention psychosociale urgente.

Ce service comprend des intervenants psychosociaux formés à la psychologie de crise, à l’accueil et à l’accompagnement psychosocial. Le Sisu a été mobilisé lors de nombreuses situations exceptionnelles en Belgique, qu’il s’agisse des attentats de Bruxelles, de la crise covid, de la catastrophe des inondations et plus récemment du drame du Carnaval à Strépy.

55 intervenants au Heysel

Au Heysel, 55 intervenants sont intervenus pour aider les réfugiés ukrainiens. Leur mission : soutenir la population ukrainienne souffrant d’anxiété, de symptômes de stress sévère, de mal-être ; mais aussi soutenir les intervenants de cette prise en charge (personnel de l’Office des étrangers, personnel Croix-Rouge, interprètes…).

« Les personnes sont isolées et inquiètes », explique Gwenaëlle Vanderborght, manager du Sisu. « Elles ont des pertes de repères, sont extrêmement fatiguées et se demandent ce que deviennent leurs proches restés au pays. Elles ont du mal à se projeter dans un futur ici : combien de temps vont-elles rester en Belgique ? Il y a une perte de contrôle, de maîtrise de la situation qui crée de la tension, de l’incompréhension… Et à côté il y a les interprètes qui ont un rôle primordial mais emmagasinent aussi beaucoup d’émotions ».

Les communes qui souhaitent faire appel à ce service peuvent contacter le numéro d’appel 105 de la Croix-Rouge.

