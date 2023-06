Simon de Schaetzen, 23 ans, va endosser le rôle de patron d’Adecco pour un mois

Alors que la plupart des étudiants sont encore en pleine période d’examens, Simon de Schaetzen, 23 ans, va entamer un job étudiant pas comme les autres.

Pendant un mois, il occupera le poste de CEO d’Adecco Belux. Avec le programme CEO For One Month, le prestataire de services RH offre aux jeunes la possibilité de développer leurs talents de leader au sein d’une fonction ambitieuse. Au moins 1 000 jeunes se sont portés candidats, mais Simon est finalement celui qui est parvenu à convaincre le jury de reprendre les tâches de Jan Dekeyser, l’actuel CEO, pour un mois.

Après avoir passé plusieurs tests psychologiques et pratiques, Simon est parvenu à convaincre le jury, au moyen d’une présentation originale, qu’il était le candidat idéal pour marcher dans les traces du country head Jan Dekeyser pendant un mois. En outre, le profil international de l’étudiant a été jugé d’une grande valeur par le prestataire international de services RH. Au cours des cinq dernières années, Simon a vécu dans pas moins de huit pays, où il a participé à de nombreux programmes d’études visant à promouvoir l’esprit d’entreprise et a poursuivi des études dans le domaine de l’ingénierie et des sciences sociales dans plusieurs universités de renom. Grâce à divers stages et activités extrascolaires, il a également acquis beaucoup d’expérience dans des postes de management.

Il se penchera sur la stratégie commerciale d’Adecco, participera à des réunions et donnera son avis sur les défis auxquels le secteur des ressources humaines et du travail intérimaire doit répondre aujourd’hui. Adecco tient à renforcer les qualités managériales de Simon et à lui permettre d’acquérir une expérience professionnelle précieuse.

Le CEO est rémunéré comme il se doit avec un salaire mensuel de 6 000 euros nets et une voiture de société.

La rédaction | Photo : Adecco Belux