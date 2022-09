“She Runs”, l’événement international pour le sport féminin, débarque à Bruxelles

La Ville de Bruxelles accueillera, dès lundi prochain et durant six jours, l’événement international de promotion du sport au féminin “She Runs”, avec comme marraine la sprinteuse belge Cynthia Bolingo.

Bruxelles et la Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF) ont présenté, mardi, lors d’une conférence de presse au Mont des Arts, l’événement She Runs, qui débutera dans une semaine, le 12 septembre, et se clôturera le 17 septembre. Durant six jours, cinq activités totalement dédiées à la pratique sportive par les femmes auront lieu dans la ville, pour quelque 3.000 adolescentes de 13 à 18 ans, dont 500 sont issues de 25 pays étrangers et 2.500 sont Bruxelloises.

Elles auront entre autres l’occasion de courir ensemble dans le centre historique de Bruxelles, le 14 septembre, mais aussi d’entendre, lors d’une conférence à La Madeleine le 15 septembre, les témoignages de personnalités du monde du sport féminin. Des femmes comme Kira Grünberg, ancienne athlète autrichienne du saut à la perche, qui a développé une seconde carrière après un grave accident, ou comme Nagin Ravand, entraîneuse de football, viendront leur parler de leur expérience et échanger avec elles sur ce que le sport peut apporter.

Belga – Photo : Belga