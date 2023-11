Sexting non-consensuel : une pétition pour protéger les jeunes

Child Focus lancera samedi, à l’occasion de la journée européenne de lutte contre l’exploitation sexuelle et l’abus sexuel des mineurs, une pétition en faveur d’une meilleure protection des jeunes contre l’exploitation sexuelle en ligne. Le numéro de téléphone d’une victime de sexting non-consensuel est symboliquement utilisé pour cette campagne.

Glenn, 15 ans, avait mis fin à ses jours en juin 2017 après la diffusion d’une photo de lui dénudée sur un faux compte Instagram, explique Child Focus. Le jeune garçon avait subi un flot de commentaires haineux. Pour lutter contre le sexting non-consensuel et les groupes d’exposition, l’organisation a réactivé le numéro de téléphone de Glenn. Les personnes qui appelleront le 0493/79.58.30 entendront son histoire et pourront signer la pétition en faveur d’une meilleure protection des jeunes. Child Focus réclame davantage d’attention sur cette thématique, un cadre législatif adapté et des ressources supplémentaires pour la prévention ainsi que l’accompagnement des victimes. L’organisation demande aux décideurs politiques “de collaborer et de construire une société sans abus sexuels d’enfants, à la fois hors ligne et en ligne”, avec la mise en place de “lois fortes”.

L’année dernière, Child Focus a ouvert 151 dossiers de sexting non-consensuel, l’échange sous pression ou sans consentement de messages ou d’images à caractère sexuel via les médias sociaux. L’organisation constate que ces images sont désormais souvent accompagnées des données privées de la victime, diffusées sur les réseaux sociaux. “Les auteurs, ainsi que les nombreux témoins qui assistent à des comportements non-consensuels en ligne, ne se rendent souvent pas suffisamment compte que ce qui se passe en ligne a également de graves conséquences hors ligne”, ajoute Heidi De Pauw, directrice générale de Child Focus. Les victimes de sexting non-consensuel et d’exposition, ainsi que leurs proches, peuvent contacter Child Focus via son numéro gratuit 116 000.

Belga