Septante nouveaux chefs à la troisième édition du Streat Fest du 16 au 19 mai

Septante des 100 chefs qui participeront au Streat Fest seront des nouveaux visages au festival bruxellois dédié à la street food revisitée et à l’art urbain, ont annoncé jeudi les organisateurs lors d’une conférence de presse. L’événement est programmé du 16 au 19 mai à Tour & Taxis à Bruxelles.

Parmi les nouveaux venus à cette troisième édition seront présents Paul Delrez (chef influenceur), Jean-Philippe Watteyne (“La ferme de Bonne Maman”) et Lyla Bangels (“Titulus”), mais aussi les étoilés Christophe Hardiquest (“Menssa”*), Yves Mattagne (“Villa Lorraine”**) et le chef français bien connu pour son côté “terroiriste” à l’extrême Florent Ladeyn (“Auberge du Vert Mont”*, aussi chez “Klok” à Bruxelles).

“Pourquoi participer ? Parce que c’est vraiment le genre de plan qui m’amuse. On passe aujourd’hui du fritkot au resto gastronomique, et ça me plait beaucoup de travailler ces différents formats de la restauration”, se réjouit le chef français.

Parmi les chefs réguliers, on ne cite plus Alex Joseph (“Cantina Valentina”), Martha Meeze (et ses cookies), Nathan Urbanowiez (“Sanzaru”), ou encore Simona El-Harar (“Kitchen 151”).

Outre les stands de street food revisitée, les festivaliers auront notamment accès à 150 ateliers culinaires et d’art urbain, 40 concerts (Doowy, Bart Kobain, Olivier Gosseries, Nephtys, OK Panda,…), ainsi que des masterclasses.

Depuis le lancement du festival en 2022, le nombre de chefs est passé de 50 à 100 tandis que la surface du festival a quasiment doublé pour s’étendre sur les 9.000 mètres carrés des sheds 1 et 2 de Tour & Taxis. “Au sortir de la crise du Covid, on avait envie de lancer quelque chose de spécial à Bruxelles, capitale de l’Europe. Je pense qu’on peut dire aujourd’hui que c’est un pari réussi”, a souligné Terry Vermandel, administrateur de Tatou Production, à l’initiative de l’événement.

Le prix d’entrée est de 12 euros en prévente et 14 euros sur place, tandis que les portions varient entre 3 et 6 euros.

Belga