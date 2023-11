Semaine des handicaps : une trentaine d’événement inclusifs organisés à Bruxelles

À partir de ce vendredi jusqu’au 3 décembre prochain, une trentaine d’événements – spectacles, pièces de théâtre, films, conférences, débats, etc. – auront lieu dans la commune avec une attention particulière pour les personnes porteuses d’un handicap.

La seconde édition de la Semaine des handicaps a débuté ce vendredi soir au cinéma Palace à Bruxelles avec la projection du film “Augure” du réalisateur belgo-congolais Baloji. Un système d’audiodescription permet aux personnes malvoyantes de profiter de la séance tandis qu’une borne à induction magnétique a été installée pour les personnes malentendantes.

La Semaine des handicaps est une initiative de la Ville de Bruxelles, portée par l’Échevine de l’Égalité des chances, Lydia Mutyebele. Un souci d’inclusivité illustré par le slogan choisi cette année : “On y va?”. “La programmation des activités est variée et vise à toucher le grand public. Une partie de la programmation traitera directement de la question des handicaps, mais la majorité du programme englobe des activités culturelles et sportives – non spécifique au handicap – ouvertes à toutes et à tous, avec des animations pour les adultes et les enfants”, a précisé Lydia Mutyebele. La programmation détaillée est publiée sur le site de la Ville de Bruxelles à l’adresse https://www.bruxelles.be/semaine-handicaps.

Belga