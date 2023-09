Séisme au Maroc : plus de 400 vacanciers de TUI Belgium sont à Marrakech et Agadir

TUI Belgium compte actuellement 204 vacanciers à Marrakech et 227 à Agadir, a indiqué samedi matin une porte-parole du tour-opérateur à l’agence de presse Belga. À l’heure actuelle, l’entreprise n’a pas connaissance de personne blessée parmi ces voyageurs.

Un puissant séisme a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d’énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes. Selon un nouveau bilan encore provisoire, le tremblement de terre a fait 632 morts et 329 blessés. “Nos collègues sur place ont fait le tour des logements. Durant la nuit, les voyageurs ont été évacués de leur hôtel pour faire un check-up de sécurité. Tous les voyageurs ont pu regagner leur hôtel à Agadir. Pour Marrakech, les voyageurs retrouvent petit à petit leur hôtel”, explique Florence Bruyère pour TUI Belgium. “Nos équipes suivent la situation de près et sont en contact avec les voyageurs sur place.” Le tour-opérateur opère ce dimanche un aller-retour entre Zaventem et Marrakech via Agadir. Rien n’indique que les vols ne pourront avoir lieu normalement, l’aéroport de Marrakech étant opérationnel.

Belga