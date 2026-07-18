Scoutisme: la troupe de la Résurrection fait son grand départ à la gare du Midi

Ce matin, une quarantaine d’ados scouts ont pris d’assaut la gare du Midi. Sacs à dos immenses, gourdes bien remplies, crème solaire au fond de la poche, tout est prêt pour deux semaines de camp.

■ Reportage de Simon Breem

Pour certains, c’est un premier camp chez les grands. L’excitation domine, mais une étape intrigue particulièrement, la totémisation. Une jeune scoute l’avoue, elle ne sait pas trop à quoi s’attendre, mais elle a hâte d’y être.

Chez les plus âgés, l’aventure est mieux rodée. La préparation du sac, elle, reste toujours une affaire de dernière minute, réglée la veille au soir sur base d’une liste fournie par les chefs.

Et justement, les chefs multiplient les rappels avant le grand départ. Autorisations parentales, gourde, crème solaire, tout y passe. Un objet revient souvent dans les oublis, le petit couteau utile pour couper les cordes pendant les constructions du camp.

Du côté de l’encadrement, l’excitation est aussi de mise, entre deux inquiétudes. La chaleur et la sécheresse des dernières semaines ont pesé sur les esprits, même si la météo semble se calmer.