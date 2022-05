“Maison des Griottes” : un habitat solidaire et participatif pour les seniors

Dans la Maison participative Les Griottes, 37 résidents de 15 nationalités différentes y vivent.

Lancée en novembre 2020, La Maison des Griottes est un logement participatif destiné aux personnes de plus de 60 ans qui ne sollicitent pas d’assistance permanente et sont encore autonomes. Dans la résidence, chacun y met du sien et apporte son expérience, entre la cuisine, le ménage ou encore le jardinage. “C’est quelque chose de magnifique, je ne m’attendais pas à louer ceci et avoir un si bon accueil, une bonne ambiance. J’habitais seul, je n’ai plus de famille. Ça me fait une nouvelle famille“, explique Norbert Vandeputte, l’un des premiers résidents.

Remplir une charte

Avant leur entrée dans la résidence, les futurs locataires doivent remplir une charte et expliquer en quoi un lieu participatif leur serait bénéfique, mais aussi ce qu’ils pourraient apporter au collectif.

Au sein de la maison, il y a 37 studios d’environ 40m², répartis sur 4 étages. Les prix varient entre 470 et 520 euros. Un salon pour résidents et une salle de détente sont mis à disposition, alors qu’au sous-sol, on retrouve un centre de jour pour les activités diverses. À l’extérieur, les locataires ont accès à un jardin collectif et un potager, qu’il faut bien-sûr entretenir.

■ Reportage de Camille Tang Quynh, Frédéric De Henau et Martin Célis