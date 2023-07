Schaerbeek : permis d’urbanisme accordé au réaménagement d’une partie du parc Josaphat

Urban.brussels octroi un permis d’urbanisme pour le réaménagement du Parc de la Jeunesse, partie nord du Parc Josaphat.

La délivrance de ce permis ouvre la voie à la refonte complète de la zone. Ce projet de transformation de cet espace vert classé a été esquissé par le bureau d’étude Atelier Caneva-S et prévoit la création d’une large zone de glisse de type pumptrack entre des îles végétalisées et zones de repos. Cet espace permettra aux enfants et jeunes de pratiquer en rollers, skate, vélos et trottinette des parcours divers de sports urbains. Une zone accrobranche dédiée aux enfants et jeunes entre 6 et 12 ans verra aussi le jour, ainsi qu’une nouvelle aire de jeux dédiée à la petite enfance. Le réaménagement complet des espaces verts est également prévu.

“Végétaliser et doter de nouvelles infrastructures ludiques, le Parc de la Jeunesse deviendra une nouvelle oasis de verdure où enfants, jeunes et familles pourront se détendre et profiter de cet écrin réenchanté. Ce projet vise en effet à redonner tout son lustre à cet espace vert tout en lui insufflant une nouvelle identité en accord avec son nom symbolique”, explique Deborah Lorenzino, échevine des Espaces verts et plaines de jeux.

Le projet s’inscrit dans la continuité historique du lieu et de ses valeurs originelles, faisant référence à l’imaginaire du site auparavant dénommé « Schaerbeek Plage ». Le site étant classé, toutes les interventions ont été étudiées spécifiquement afin d’y respecter au maximum les caractéristiques fonctionnelles et paysagères.

La rédaction – Illustrations : Atelier Canva-s / G.francart