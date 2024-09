Schaerbeek : les équipes de Bruxelles Propreté de retour dans le quartier Brabant

La commune de Schaerbeek et Bruxelles Propreté (BP) ont signé une convention pour mener ensemble un projet-pilot de six mois dans le quartier Brabant-Liedts, annonce l’agence bruxelloise dans un communiqué. Au mois de juin dernier, ses équipes avaient cessé de passer dans la zone après l’agression de l’un de ses agents.

Ainsi depuis le mois de juin dernier, si la collecte des sacs étaient toujours assurée, le nettoiement des voiries relevant de la compétence de BP, comme les rues de Brabant, Aerschot, de Cologne, ou encore la rue Rogier, avait été suspendu.

La commune et BP avaient cherché ensemble des solutions durables pour assurer la sécurité et la salubrité du quartier, identifié par la Région comme un hotspot. Ce travail aboutit à ce nouveau partenariat, qui doit “permettre de travailler à la sensibilisation des personnes présentes sur l’espace public, à la lutte contre les salissures et à la résolution des incivilités et des interactions problématiques qui entravent le travail du personnel de l’Agence.”, indique le communiqué. La convention privilégie une “approche apaisée des publics en errance“, ainsi qu’une “sensibilisation à la propreté de ces mêmes publics avec le soutien de Fost +.”

Equipes en binôme

Concrètement, les équipes de l’agence reprendront le nettoiement des voiries dont elles ont la charge, mais seront désormais accompagnées par des gardien·ne·s de la paix de la commune de Schaerbeek. Ceux-ci “ont démontré depuis plusieurs années leur expertise dans l’approche et la sensibilisation de tous les publics avec lesquels ils doivent interagir. Leurs missions s’étendront de la présence dissuasive à la prévention des conflits en passant par la sensibilisation du public aux questions de propreté.”

Pour renforcer ce dispositif, un agent de proximité de Bruxelles-Propreté en charge des relations avec la commune sera présent deux fois par semaine dans la zone Brabant-Liedts, pour faciliter les relations entre les deux partenaires sur le terrain.

L’Agence rappelle toutefois que “les missions de sécurité, de prévention et de sensibilisation, spécifiquement liées aux conflits, ne font pas partie des missions statutaires de Bruxelles-Propreté. Les agent·e·s de Bruxelles Propreté et les gardien·ne·s de la paix conserveront donc chacun leurs missions tout en assurant les conditions d’une collaboration optimale entre eux.” Deux circuits de nettoiement différents sont prévus pour les tournées matinales de Bruxelles-Propreté. Forts de 14 agent.e.s, ils débutent, en semaine, à 7 h 30.

Recommandations

Une fois arrivé à son terme, le projet-pilote sera évalué et Bruxelles Propreté et Schaerbeek formuleront des recommandations à l’adresse des différents niveaux de pouvoir (fédéral, régional, communal) en vue de l’application de mesure structurelles dans la lutte contre les incivilités, la malpropreté et l’insécurité.

