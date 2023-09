Schaerbeek : la piscine Neptunium rouvre ses portes après six ans de travaux

“Bonne nouvelle pour les écoles, les baigneurs et les clubs sportifs bruxellois : la piscine Neptunium à Schaerbeek rouvre ses portes au public à partir du 18 septembre“, annonce Beliris par voie de communiqué.

“Après une rénovation profonde des lieux, les nageurs peuvent désormais profiter d’un espace de natation moderne, confortable, sécurisé et économe en énergie dans un cadre architectural préservé“, poursuit le communiqué.

Le but des travaux était de confirmer la piscine aux normes de sécurité et d’hygiène et pour améliorer son efficacité énergétique.

“Pour assurer la sécurité des nageurs, la piscine est désormais équipée d’un système de surveillance ultramoderne avec des caméras régulières et sous-marines qui contribuent à prévenir les noyades“, continue Beliris. “Le bâtiment est désormais plus économe en énergie grâce à une chaudière à condensation, une pompe à chaleur et l’isolation des murs et du toit“.

Beliris a investi 12 millions d’euros dans les travaux et la commune de Schaerbeek 6 millions d’euros.

Les politiques s’en réjouissent

Sur le réseau social X, anciennement Twitter, de nombreux politiques ont réagi à cette réouverture.

