Sarah Chaâri, étudiante à l’ULB et athlète de taekwondo, remporte la médaille de bronze aux JO de Paris

Sarah Chaâri a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 67 kilos en taekwondo aux Jeux Olympiques de Paris, vendredi, au Grand Palais. Chaâri a battu l’Ouzbèke Ozoda Sobirjonova 2-1 dans le combat pour le bronze.

Les deux taekwondoïstes s’affrontaient pour la première fois. Sobirjonova a dominé le premier round avec cinq coups de pieds à la tête, qui rapportent trois points à chaque fois, pour l’emporter 2-16. Le deuxième round, plus serré, a vu Chaâri émerger de justesse (3-2).

Dans le round décisif, Chaâri a pris l’avantage sur une pénalité. Sobirjonova est passée devant grâce à un coup de pied à la tête (3-1). Après une pénalité chacune (4-2), Chaâri a réussi un coup de pied au corps pour égaliser. La Carolo a marqué le point décisif en envoyant son adversaire en dehors du tapis dans les derniers instants de la partie.

Chaâri, 19 ans, a battu la Dominicaine Madelyn Andrea Rodriguez (2-0) et l’Égyptienne Aya Shehata (2-0) avant de s’incliner face à la Hongroise Viviana Marton (2-0) en demi-finales.

La Carolo, 19 ans, est championne d’Europe en titre dans cette catégorie. Elle a aussi remporté, dans la catégorie des -62 kg, un titre mondial en 2022 et les Jeux Européens 2023.

Chaâri offre à la Belgique la première médaille de son histoire en taekwondo. Elle porte le total du Team Belgium à Paris à neuf médailles: trois en or, grâce au doublé de Remco Evenepoel (contre-la-montre et course en ligne en cyclisme) et à Nafi Thiam (heptathlon), et six en bronze, avec aussi Wout van Aert (contre-la-montre en cyclisme), Gabriella Willems (-70 kg en judo), Lotte Kopecky (course en ligne cyclisme), Fabio Van den Bossche (omnium en cyclisme sur piste) et Noor Vidts (heptathlon en athlétisme). C’est deux de plus qu’à Tokyo en 2021, où la Belgique avait gagné trois médailles d’or, une d’argent et trois de bronze.

Belga – Photo : Belga Image