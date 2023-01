Sapins de Noël : quand et où les déposer en Région bruxelloise

Les festivités de fin d’année sont terminées, il est temps de songer au rangement des décorations de Noël.

Noël et la nouvelle année sont désormais derrière nous, l’heure est au rangement des illuminations et ornements qui ont habillé les sapins de Noël durant le mois de décembre. Si beaucoup optent pour un sapin artificiel, les sapins naturels sont aussi nombreux dans les foyers. Mais au terme des fêtes, il est indispensable de ne pas abandonner l’arbre n’importe où. On fait le point sur les endroits où vous pouvez le déposer, et surtout quand le déposer.

Devant votre habitation

Durant le mois de janvier, les sapins de Noël peuvent être déposés devant votre habitation, le jour de la collecte des déchets de jardin. Pour savoir quand les agents de Bruxelles-Propreté viennent collecter ces déchets de jardin (à déposer dans les sacs verts) et les sapins de Noël, il vous suffit de consulter le moteur de recherche de Bruxelles-Propreté et d’y indiquer votre adresse.

Évidemment, les sapins doivent être abandonnés sans décorations ou pot. Le croisillon de maintien en bois ne doit pas être retiré. Seuls les sapins dits “naturels” seront enlevés par les services compétents : les sapins artificiels doivent être déposés dans un centre de recyclage en tant qu’encombrant ménager.

Dans un recypark

Vous pouvez également déposer votre sapin de Noël dans l’un des Recyparks de la Région bruxelloise, soit les centres du boulevard de l’Humanité à Forest, du boulevard de la Deuxième Armée Britannique à Forest, du pont Van Praet, d’Auderghem (seulement pour les habitants d’Auderghem, Ixelles, Watermael-Boitsfort et Etterbeek) et de Woluwe-Saint-Pierre (seulement pour les habitants de Woluwe-Saint-Pierre et de Woluwe-Saint-Lambert).

Ces recyparks sont ouverts les mardis et mercredis de 9h00 à 20h15, de jeudi à samedi de 9h00 à 16h15 et les dimanches et lundis de 14h00 à 20h15.

Que deviennent les sapins ?

Comme le précise Bruxelles-Propreté, “les sapins seront acheminés à Bruxelles-Compost pour y être recyclés en compost qui, en raison de son acidité élevée, sera mélangé à du compost d’autres origines. Notons cependant que le compost de sapin est particulièrement indiqué pour des arbustes à fleurs tels que le rhododendron.”

Gr.I. – Photo : Belga/Eric Lalmand