Sans-abrisme : 124 places d’accueil d’urgence supplémentaire pour l’hiver dès le 1er janvier

Avec l’arrivée du froid, les questions autour de l’hébergement des personnes sans abri ou mal-logées sont plus que jamais d’actualité. La Région bruxelloise va ouvrir 124 places d’accueil d’urgence supplémentaire dès le 1er janvier, jusqu’en avril. François Bertrand, directeur de Bruss’help, était l’invité du 12h30.

Alors que les premiers flocons de neige ont fait leur apparition ce week-end, Bruss’help a recensé plus de 700 personnes qui auraient dormi en rue, sous ce froid. “On a reçu beaucoup d’interpellation de la part des citoyens, il y a une grande solidarité”, explique François Bertrand.

Au total, ce sont plus de 7000 personnes qui sont mal logées ou sans abri en Région bruxelloise. Celle-ci a alors décidé d’ouvrir 124 places d’accueil d’urgence supplémentaires pour l’hiver, mais ça ne suffit pas. “C’est un phénomène qui grandit, avec la crise économique, la précarisation des ménages va s’agrandir”, confie le directeur de Bruss’help.

Pour lutter contre le sans-abrisme et favoriser la réinsertion, la Région a augmenté les moyens. En effet, au total ce sont plus de 2000 personnes qui sont suivies dans un système d’insertion (housing first) et de nouveaux types d’accompagnement ont émergé. “Dans les projets temporaires, on propose un accompagnement individuel, qui fonctionne”, se réjouit François Bertrand.

■ Interview de François Bertrand, directeur de Bruss’help, au micro de Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier.