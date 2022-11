Salon de l’Auto : les organisateurs espèrent 300.000 visiteurs pour cette 100e édition

La 100e édition du Salon de l’Auto se tiendra sur le plateau du Heysel du 14 au 22 janvier prochains, après deux années d’annulations en raison de la pandémie de coronavirus. La fédération sectorielle Febiac, qui organise l’événement, attend 300.000 visiteurs.

Environ 50 marques de voitures ont répondu présent, même si le salon occupera une surface plus modeste que par le passé. Cette édition 2023 sera axée sur “la technologie, la durabilité et le plaisir de conduire”, selon les organisateurs.

“Lorsque l’édition 2020 du Salon de l’automobile a fermé ses portes, personne n’imaginait qu’il faudrait attendre aussi longtemps avant que le prochain salon ait lieu“, déclare Andreas Cremer, administrateur délégué de la Febiac. “Depuis, le marché automobile a connu de profonds changements : le moteur électrique a percé et le marché a été inondé de nouveaux modèles et de nouveaux acteurs. Dans ce contexte, en plus de son rôle habituel de vitrine du secteur, le Salon de l’auto 2023 fera également office de centre d’information et de vulgarisation pour le grand public.“

L’événement hébergera en outre pour la première fois le prestigieux concours The Car of the Year, qui consacre depuis 1964 la meilleure automobile commercialisée sur le marché européen.

Belga – Photo: Belga/Jorge Dirkx