Saint-Nicolas débarque en Porsche à Uccle, l’opposition s’insurge

Une arrivée singulière pour Saint-Nicolas à Uccle. Le Grand Saint est arrivé à l’école communale des Églantiers à bord d’une Porsche décapotable, entourée d’une escorte de motards de la police.

Des invités de marque 🥹se sont rendus dans nos écoles ce matin et pour la plus grande joie de nos élèves 👦👧 pic.twitter.com/aEA7SYBtSa — Commune d’Uccle – Gemeente Ukkel (officiel) (@CommuneUccle) December 6, 2023

Cette parade, organisée par l’association de parents d’élèves de l’établissement, suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. La vidéo de l’événement a récolté plus de 20.000 vues en à peine trois heures et a généré de nombreux commentaires, dont celui d’Emmanuel De Bock, conseiller communal DéFi.

Saint-Nicolas qui se rend dans les écoles uccloises en Porsche décapotable… Vous êtes à Uccle, majorité ECOLO-MR-ENGAGES https://t.co/36HcMSoOeh — Emmanuel De Bock (@ManuDeBock) December 6, 2023

“Gabegie publique”

L’élu, qui siège dans l’opposition, s’insurge de l’image que renvoie une telle démarche. “On est dans la caricature, nous explique-t-il. On se croirait dans un autre monde et à une autre époque. La commune n’a pas peur du bad buzz, à l’heure où l’on prône la mobilité douce alors qu’on en ce moment se tient la COP28. Si nous avions entrepris une telle démarche et qu’Ecolo avait été dans l’opposition, nous aurions été couverts d’insultes”.

Il pointe par ailleurs les dépenses liées à la présence de trois policiers et la mise en place d’un dispositif de sécurité. “La commune a réquisitionné 3 policiers pour escorter Saint-Nicolas, des agents communaux ont certainement été mobilisés pour installer les barrières Nadar. Cela représente plusieurs heures de travail. En période de crise, c’est une gabegie publique”, s’indigne Emmanuel De Bock.

“S’il y a des grincheux, c’est leur problème”

Un point de vue que ne partage pas Boris Dilliès. “J’assume totalement, rétorque-t-il. C’est une tradition qui remonte à plusieurs années et la présence policière fait partie des actions positives des forces de l’ordre vis à vis de la population”.

Le bourgmestre d’Uccle précise que le convoi de Saint-Nicolas a parcouru “à peine 100 mètres. Et la voiture a été mise à disposition par un parent d’élèves. Et je le remercie de cette initiative”. Boris Dilliès dit ne pas entendre les critiques. “Il y a toujours des peines à jouir. C’est grotesque. Et s’il y a des grincheux, c’est leur problème”.

