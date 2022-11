Saint-Josse-ten-Noode est la commune la plus peuplée de Bruxelles et du pays

Statbel a publié de nouveaux chiffres concernant la densité de la population dans les différentes communes belges. Dix-huit communes bruxelloises se trouvent dans le top 20 des communes les plus densément peuplées du pays.

De nouveaux chiffres sont tombés chez Statbel, l’office belge de statistique. Ils ont comparé la densité de population dans les communes belges. Saint-Josse-ten-Noode, la commune en haut du classement, est dix fois plus densément peuplée que la dernière commune bruxelloise et mille fois plus que la commune la moins densément peuplée du pays (Daverdisse, en province du Luxembourg).

Saint-Josse en haut du classement

Saint-Josse-ten-Noode compte plus de 23.000 habitants au km2. Cela fait d’elle la commune la plus densément peuplée de Bruxelles, mais également de Belgique. Derrière elle, toujours sur le classement bruxellois et belge, se trouvent Saint-Gilles (19.274 habitants/km2), Koekelberg (18.633 habitants/km2), Schaerbeek (16.540 habitants/km2) et enfin Molenbeek-Saint-Jean (16.241 habitants/km2).

Watermael-Boitsfort est la commune la moins dense de la Région bruxelloise

De l’autre côté du classement, les chiffres montrent que la Ville de Bruxelles (5.704 habitants/km2), Woluwe-Saint-Pierre (4.720 habitants/km2), Auderghem (3.902 habitants/km2), Uccle (3.720 habitants/km2) et Watermael-Boitsfort (1.942 habitants/km2) sont les communes les moins denses de Bruxelles.

Cependant, en tenant compte du classement général, seule Watermael-Boitsfort ne fait pas partie du top 20 des communes les plus densément peuplées du pays.

Crédits : Statbel

Toutes les données sont à retrouver sur le rapport de Statbel.

E.V. – Photo : BX1