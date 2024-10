Saint-Josse: Ecolo, PS et Team Fouad Ahidar portent plainte pour fraude électorale

Les têtes de liste Ecolo, PS et Team Fouad Ahidar ont déposé un recours auprès du collège juridictionnel chargé du contrôle des élections, accompagné d’une plainte au parquet de Bruxelles pour fraude électorale dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode, écrit samedi la Dernière Heure.

Ahmed Mouhssin (Ecolo), Philippe Boïketé (PS) et Ibrahim Dankus (Team Fouad Ahidar) disent avoir constaté “des erreurs qui doivent entraîner des invalidations“, dans une plainte que nous avons pu consulter. Les trois hommes accusent notamment la Liste du Bourgmestre, tirée par Emir Kir, d’avoir manipulé des procurations.

Tout d’abord, les trois têtes de liste soulignent le très grand nombre de procurations dans la commune. 656 procurations ont été enregistrées sur les 10.411 votes, soit 6.3%. A titre de comparaison, à Schaerbeek, 725 procurations ont été enregistrées sur 51.319 votes, soit 1.4%.

“Il y a des sièges qui se baladent. Sans ces irrégularités, nos listes respectives auraient peut-être pu avoir un siège de plus“, commentent les trois hommes, qui réclament une invalidation du suffrage.

Les plaignants affirment, sur base de leur enquête, que les procurations de deux bureaux de vote sur les 12 sont “égarées”. 226 procurations comporteraient également des “erreurs”. On parle, par exemple, de signatures manquantes, de déclarations sur l’honneur manquantes ou des dates incorrectes. Certaines procurations auraient d’ailleurs été signées le jour même, ce qui est interdit, tandis que 40% auraient été signées dans les trois jours qui précèdent l’élection.

► Voir aussi| Résultats complets à Saint-Josse : majorité absolue pour Emir Kir, loin devant le PS qui l’a expulsé

Contacté, Emir Kir répond par un communiqué : “De quoi parle-t-on exactement ? Les urnes ont parlé. Le résultat est limpide et l’écart de voix est plus que marqué. Le scrutin s’est déroulé sans encombre et on vient à nouveau essayer de raconter une histoire. Les procédures et les recours sont là et libre à chacun d’agir comme bon lui semble. A mon sens, ces personnes seraient plus inspirées en faisant leur auto-critique et en essayant de comprendre le désaveu cinglant que la population leur a infligé plutôt que la stratégie de l’écran de fumée“.

Le collège juridictionnel a désormais 30 jours pour se prononcer sur la validité des résultats des élections.

Le 13 octobre dernier, le bourgmestre sortant a remporté la majorité absolue à Saint-Josse, avec 50,5% des voix et 17 sièges sur 29. Derrière, le PS a terminé à la deuxième place (19,9%, 6 sièges), devant Ecolo-Groen (15,5%, 4 sièges). La liste de cartel Engagés-CD&V-MR obtient 9% et 2 sièges. Avec 5,1%, la Team Fouad Ahidar n’entre pas au conseil communal.

La rédaction avec Belga – Photo : Belga Image