Saint-Josse décroche le label Kids Friendly et renforce son engagement envers les familles

La commune vient d’obtenir le label Kids Friendly avec un score de 74 %, une distinction qui récompense les initiatives mises en œuvre pour améliorer l’accueil des familles et des enfants au sein de l’administration communale.

Cette reconnaissance s’inscrit dans une démarche globale visant à rendre les services communaux plus accessibles, plus inclusifs et mieux adaptés aux réalités des parents, en accordant une attention aux familles monoparentales.

« Les familles doivent pouvoir se sentir les bienvenues dans tous les services communaux. Ce label confirme que nous avons fait évoluer notre administration pour qu’elle réponde davantage à leurs besoins, avec des aménagements concrets et un accueil plus humain. C’est une reconnaissance du travail accompli par l’ensemble de nos équipes que je félicite », souligne le Bourgmestre Emir Kir.

Pour répondre aux exigences du label, la commune a déployé plusieurs actions concrètes. Les agents de première ligne – gardien·ne·s de la paix, agents des services Population et État civil ainsi que les huissier·ère·s – ont suivi une formation spécifique afin d’adapter leur accueil aux besoins des parents accompagnés de jeunes enfants.

Les espaces communaux ont également été repensés, notamment grâce à une signalétique plus claire et plus accessible, permettant aux familles de s’orienter plus facilement. La commune a par ailleurs renforcé la visibilité des dispositifs liés au label afin que les usagers identifient rapidement les services adaptés aux enfants.

Parmi les réalisations les plus marquantes figure l’aménagement d’un espace destiné aux enfants au sein de l’administration, permettant aux plus jeunes de patienter dans un cadre ludique pendant que leurs parents accomplissent leurs démarches administratives.

Autre initiative : la création d’une salle d’allaitement accessible aux usagères comme aux membres du personnel. Selon le jury du label, cet espace figure parmi les salles d’allaitement les mieux équipées de la Région de Bruxelles-Capitale, illustrant la volonté de la commune d’aller au-delà des critères exigés.

« Ce label constitue une étape importante, mais certainement pas un aboutissement. Nous poursuivrons nos efforts pour que chaque famille trouve au sein de notre administration un accueil de qualité, des services accessibles et des infrastructures adaptées. Être reconnu pour la qualité de notre salle d’allaitement montre que ce sont souvent les grands et les petits pas qui améliorent concrètement le quotidien des parents », ajoute Nezahat Namli, Echevine de la Petite enfance.